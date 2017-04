RUSSIA — Russia Local School has released its honor roll for the third nine weeks of the 2016-17 school year.

Highest Honors (4.0)

Grade 7: Lauren Borchers, Makenna Borchers, Ava Daniel, Sophia Francis, Riley Hammonds, Ella Hoehne, Rachel Hoying, Jonas Magoto, Jordan Meyer and Aiden Shappie.

Grade 8: Austin Cordonnier, Braden Hiatt, Jenna Monnin, Katelyn Monnin, Kendall Monnin and Becca Seger.

Grade 9: Jessica Colby, Andrew DeLoye, Natalie Klosterman, Andrea Monnin, Caleb Monnin, Sarah Pinchot and Jason Siefring.

Grade 10: Raven Boerger, Shea Borchers, Augustine Cordonnier, Jenna Cordonnier, Anna Fiessinger, Samantha Gaerke, Kennedie Goubeaux, Kaylee Hiatt, Lee Magoto, Claire Meyer, Justin Seger, Henry Tumbusch, Hannah Vallandingham and Grace Voisard.

Grade 11: Xavier Cordonnier, Claudia Counts, Luke Dahlinghaus, Megan Frazier, Claudia Heitkamp, Lauren Monnin, Madeline Moorman, Rebecca Pinchot, Dion Puthoff, Cameo Wilson, Levi Lavy (UVCC), Danielle Luthman (UVCC), Whitney Pleiman (UVCC) and Olivia Quinter (UVCC).

Grade 12: Madison Borchers, Samuel Cook, Audrey Gariety, Clay George, Maria Herron, Kelsey Magoto, Jack Moorman, Chloe Sherman, Emma Vallandingham, Audrey Voisard, Drew Alt (UVCC), Tyler Robinson (UVCC) and Glen Schulze (UVCC).

Special Honors (3.6 – 3.999)

Grade 7: Ethan Luthman, Bailey Pohlman, Jackson Sherman, Emily Sunderland, Lucy Tumbusch and Olivia Vallandingham.

Grade 8: Kelsey Robinson, Ashley Scott and Drew Sherman.

Grade 9: Alexus Booker, Claire Caldwell, Kayla Coverstone, Adam Dapore, Alana Gariety, Dawson Luthman, Olivia Moorman, Christian Stueve, Hayley Supinger and Jessica York.

Grade 10: Savannah Albers, Faith Apple, Emma Delaet, Carter Francis, Gavin George, Gregory Goubeaux, Daniel Kearns, Rebecca Osborne, Laurissa Poling and Jordan York.

Grade 11: Jack Dapore, Carter Stueve, Mitchell Heuing (UVCC) and Destiny Osborne (UVCC).

Grade 12: Kate Cook, Christina Gaerke, Shaelyn Goubeaux, Claira McEldowney, Julia Monnin, Katie Swartz and Rachel York.

Honors (3.2 – 3.599)

Grade 7: Ambrose Cordonnier, Braden Lochard, Grant Saunders, Isabel Voisard and Leanne York.

Grade 8: Jonathan Bell, Nicholas Caldwell, Kyleigh Gardner, Jacob Goubeaux, Hanna Heitkamp, Victoria Heuing, Alyssa Magoto and Lauren Monnier.

Grade 9: Joshua Bergman, Owen Counts, Alexis Fairchild, Abigail Grillot, Will Magoto, Klaryssa O’Reilly, Ajay Seger and Mackenzie Wenrick.

Grade 10: Madison Courter, Evan Coverstone, Evan Monnier, Will Sherman, Kaleb Sowards and Morgan Wenrick.

Grade 11: Zachary Bell, Emily Bohman, Brandon Koverman, Daril Lavy, Avery Shefbuch (UVCC).

Grade 12: Faith Magoto.